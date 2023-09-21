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21 сен 2023

Стартовали продажи «узкоглазого» кроссовера Wuling Xingyun

Стартовали продажи «узкоглазого» кроссовера Wuling Xingyun
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Wuling, являющаяся суббрендом GM и SAIC, вывела на рынок новый кроссовер Xingyun (на экспортном рынке Nebula) с необычным дизайном передней оптики

Главная фишка в экстерьере кроссовера - это узкие светодиодные фары, обрамленные хромированными вставками, которые напоминают веки глаз. Более того, компания предлагает заказать автомобиль в трех ярких цветах: оранжевый, зеленый и розовый. По размерам автомобиль сравним с Toyota RAV4: 4610/1810/1670 мм., а колесная база - 2700 мм.

Wuling Xingyun оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 136 л.с. и электродвигатели на 177 л.с. Заявленный расход на 100 км - 5,5 л. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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