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10 июн 2021

Стартовали продажи Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro

Стартовали продажи Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro
Автор фото: фирма-производитель

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж автомобилей семейства Granta с мультимедийной системой нового поколения LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая уже успела дебютировать на моделях Vesta и XRAY

Фактически, EnjoY Pro обеспечивает водителя не просто мультимедийным центром, а устройством  с функционалом настоящего смартфона. Здесь присутствует поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto. Но самое главное заключается в том, что EnjoY Pro носит в себе интерфейс Яндекс. Авто. Это значит, что у водителя и пассажиров появляется возможность пользоваться привычными сервисами в дороге: Навигатором, Музыкой, голосовым ассистентом Алиса и Заправками.

Еще одно преимущество EnjoY Pro – аппаратная часть. Мультимедийный комплекс обладает отличным 7-дюймовым экраном с IPS-матрицей и объемным звуком от ARKAMYS. Также не стоит переживать за актуальность программного обеспечения. Система способна обновляться «по воздуху». LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна для всех типов кузова Granta, начиная с комплектации Comfort.

При написании новости использовалась информация:
Автоваз

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