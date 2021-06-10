Стартовали продажи Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж автомобилей семейства Granta с мультимедийной системой нового поколения LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая уже успела дебютировать на моделях Vesta и XRAY

Фактически, EnjoY Pro обеспечивает водителя не просто мультимедийным центром, а устройством с функционалом настоящего смартфона. Здесь присутствует поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto. Но самое главное заключается в том, что EnjoY Pro носит в себе интерфейс Яндекс. Авто. Это значит, что у водителя и пассажиров появляется возможность пользоваться привычными сервисами в дороге: Навигатором, Музыкой, голосовым ассистентом Алиса и Заправками.

Еще одно преимущество EnjoY Pro – аппаратная часть. Мультимедийный комплекс обладает отличным 7-дюймовым экраном с IPS-матрицей и объемным звуком от ARKAMYS. Также не стоит переживать за актуальность программного обеспечения. Система способна обновляться «по воздуху». LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна для всех типов кузова Granta, начиная с комплектации Comfort.