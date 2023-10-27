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27 окт 2023

Стартовало производство BAIC X7 в России

Стартовало производство BAIC X7 в России
Автор фото: фирма-производитель

Российский завод “Автотор” запустил производство китайских кроссоверов BAIC X7. Продажи начнутся в начале следующего года. Цены пока не объявлены

Напомним, что BAIC X7 дебютировал в Китае в 2020 году, а весной этого года получил обновление. На российском заводе будут собирать именно дорестайлинговый вариант. Габариты автомобиля: 4710/1892/1715 мм., колесная база - 2800 мм. На данный момент информации по уровню оснащения нет, но в Китае автомобиль предложен с 18- или 19-дюймовыми дисками, 2-зонным климат-контролем, панорамной крышей с люком, электроприводом зеркал и стекол, 7-дюймовой цифровой “приборкой” и 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы.  

BAIC X7 в России будет оснащается бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность составит 180 л.с. и 270 Нм крутящего момента (Китайская версия модели выдает 188 л.с. и 275 Нм). Мотор работает с 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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