Автомобильный портал Motorpage
17 янв 2024

Стартовало производство гиперкара Praga Bohema с двигателем от Nissan GT-R

Стартовало производство гиперкара Praga Bohema с двигателем от Nissan GT-R
Автор фото: фирма-производитель

Чешская компания Praga объявила о старте производства нового гиперкара Bohema. Автомобили будут собирать вручную и всего планируются выпустить 81 экземпляр в течение четырех лет. Чехи позиционируют его как коллекционный автомобиль, поэтому цена соответствующая - 1,36 миллиона евро (примерно 130 миллионов рублей)

Самое интересное касательного данного гиперакара, это то, что для него был позаимствован 3,8-литровый V6 от Nissan GT-R. Благодаря модификации, которая включает систему смазки с “сухим” картером и пару новых турбокомпрессоров, его мощность увеличилась до 700 л.с. и 724 Нм крутящего момента. Совершенствованием мотора занималась британская тюнинговая компания Litchfield. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач Hewland. Согласно заявлениям производителя, автомобиль может набрать первую “сотню” за 2,3 с. Максимальная скорость - 300 км/ч.

Другая интересная особенность Bohema - его вес всего 989 кг. В основе конструкции - углепластиковый монокок. Панели также выполнены из данного материала. В задней части кузова имеется два багажных отделения объемом по 50 л каждый. Туда помещается небольшая дорожная сумка, гоночный костюм и шлем. Внутри:   руль-штурвал со встроенной приборной панелью, спортивные сиденья, кондиционер и несколько отсеков для мелочевки. Также на передней панели имеется крепление для смартфона. Отделка выполнена из алькантары.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mini Cooper

Китайский электрический Mini Cooper стал на шаг ближе к старту продаж

17 января 2024
Lynk & Co 09

Обновленный флагманский кроссовер Lynk & Co 09 выходит на рынок

17 января 2024
Volkswagen Passat

Volkswagen Passat получит китайское обновление

17 января 2024
Nissan X-Trail

Вот так может выглядеть Nissan X-Trail для служб экстренной помощи в горах

17 января 2024
Lamborghini Urus

Lamborghini Urus поступил на службу полиции Дубая

16 января 2024
Yep Plus

General Motors и Saic создают новый кроссовер

16 января 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной
Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Voyah Free - voyah free (2023) ресурсный тест
Тест драйв
05 января 2024

Voyah Free
"Ресурсный тест Voyah Free EV"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 6 9