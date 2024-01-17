Стартовало производство гиперкара Praga Bohema с двигателем от Nissan GT-R

Чешская компания Praga объявила о старте производства нового гиперкара Bohema. Автомобили будут собирать вручную и всего планируются выпустить 81 экземпляр в течение четырех лет. Чехи позиционируют его как коллекционный автомобиль, поэтому цена соответствующая - 1,36 миллиона евро (примерно 130 миллионов рублей)

Самое интересное касательного данного гиперакара, это то, что для него был позаимствован 3,8-литровый V6 от Nissan GT-R. Благодаря модификации, которая включает систему смазки с “сухим” картером и пару новых турбокомпрессоров, его мощность увеличилась до 700 л.с. и 724 Нм крутящего момента. Совершенствованием мотора занималась британская тюнинговая компания Litchfield. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач Hewland. Согласно заявлениям производителя, автомобиль может набрать первую “сотню” за 2,3 с. Максимальная скорость - 300 км/ч.

Другая интересная особенность Bohema - его вес всего 989 кг. В основе конструкции - углепластиковый монокок. Панели также выполнены из данного материала. В задней части кузова имеется два багажных отделения объемом по 50 л каждый. Туда помещается небольшая дорожная сумка, гоночный костюм и шлем. Внутри: руль-штурвал со встроенной приборной панелью, спортивные сиденья, кондиционер и несколько отсеков для мелочевки. Также на передней панели имеется крепление для смартфона. Отделка выполнена из алькантары.