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21 фев 2025

Stellantis готовит к выпуску систему автономного вождения 3-го уровня

Stellantis готовит к выпуску систему автономного вождения 3-го уровня
Автор фото: фирма-производитель

Stellantis представил новую систему автопилота STLA AutoDrive, которая позволит водителям не только убирать руки с руля, но и заниматься посторонними делами за рулем, например, смотреть фильмы или читать книги. Однако, несмотря на полную готовность технологии, компания решила отложить ее запуск

По заявлению представителей Stellantis, рынок пока не готов к массовому внедрению автопилота 3-го уровня. В отличие от существующих систем (Tesla, Ford, Hyundai), которые требуют от водителя постоянного контроля над дорогой, новая технология дает больше свободы, оставляя за человеком лишь обязанность перехватить управление в случае необходимости.

STLA AutoDrive будет интегрирована в автомобили Dodge, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo, Peugeot и Fiat, но точные сроки запуска пока не объявлены. Кроме того, компания рассматривает возможность использования STLA AutoDrive для бездорожья.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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