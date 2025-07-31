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31 июл 2025

Stellantis теряет миллиарды из-за новых пошлин

Stellantis теряет миллиарды из-за новых пошлин
Автор фото: ru.freepik.com

По итогам шести месяцев компания зафиксировала чистый убыток в размере 2,3 млрд евро, несмотря на то, что год назад за аналогичный период получала прибыль в 5,6 млрд евро

Сильный удар по финансам нанесло введение новых международных пошлин, инициированных администрацией Дональда Трампа. Stellantis ожидает, что из-за ограничений ее прибыль сократится примерно на 1,5 млрд евро в год, при этом основная часть потерь (около 1,2 млрд евро) придется на второе полугодие. Отмечается, что главной причиной этому является рост стоимости импортируемых комплектующих.

На фоне падения поставок автомобилей в Северную Америку и продолжающихся проблем с логистикой внутри самой компании Stellantis произошла смена руководства. Новый генеральный директор Антонио Филоза открыто признал, что текущие показатели «далеки от желаемого уровня». По его словам, сейчас ключевая задача — вернуть моделям Stellantis конкурентоспособность. До конца года Stellantis выведет на рынок 10 новых моделей. В числе наиболее ожидаемых: новые Jeep Compass, Citroën C5 Aircross и DS No.8, построенные на платформе STLA Medium.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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