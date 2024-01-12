Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2024

Стильный шведский суперкар De Tomaso P72 стал на шаг ближе к производству

Стильный шведский суперкар De Tomaso P72 стал на шаг ближе к производству
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что производство нового суперкара De Tomaso P72 начнется во второй половине 2024 года. Данную информацию подтвердила компания в своих социальных сетях. Первые поставки намечены к концу этого года

Впервые суперкар показали еще в 2019 году. Он привлек внимание в первую очередь своим дизайном, вдохновленным спортивными автомобилями 60-х годов. De Tomaso P72 будет собираться на производственных мощностях фирмы HWA. Изначально речь шла об ограниченной серии в 72 экземпляра, но не ясно, изменится ли это число ближе к старту производства. Стартовая цена - 750 000 евро (примерно 73 155 000 рублей).

На данный момент известно только, что De Tomaso P72 получит двигатель V8. Поскольку в 2019 году разработкой мотора должно было заниматься ателье Roush Performance - это мог бы быть 5,0-литровый агрегат мощностью 710 л.с. и 825 Нм крутящего момента. А вот коробка была обещана механическая. Вследствие того, что двигатель будет создаваться HWA, технические характеристики могут поменяться.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Какие автомобильные бренды были самыми популярными в Китае

12 января 2024
Jetour T2

Теперь официально: Стало известно, когда Jetour T2 привезут в Россию

12 января 2024

Как может выглядеть автодом будущего?

12 января 2024
Deepal G318

Представлен новый китайский внедорожник Deepal G318

12 января 2024

Немецкие педали газа в китайских машинах

12 января 2024
YangWang U7

Представлен электроседан YangWang U7 от BYD

11 января 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Voyah Free - voyah free (2023) ресурсный тест
Тест драйв
05 января 2024

Voyah Free
"Ресурсный тест Voyah Free EV"
Hongqi E HS9 - hongqi e hs9 (2020) красное знамя и маленькое черное платье
Тест драйв
02 января 2024

Hongqi E HS9
"Красное знамя и маленькое черное платье"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 5 4