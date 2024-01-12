Стильный шведский суперкар De Tomaso P72 стал на шаг ближе к производству

Стало известно, что производство нового суперкара De Tomaso P72 начнется во второй половине 2024 года. Данную информацию подтвердила компания в своих социальных сетях. Первые поставки намечены к концу этого года

Впервые суперкар показали еще в 2019 году. Он привлек внимание в первую очередь своим дизайном, вдохновленным спортивными автомобилями 60-х годов. De Tomaso P72 будет собираться на производственных мощностях фирмы HWA. Изначально речь шла об ограниченной серии в 72 экземпляра, но не ясно, изменится ли это число ближе к старту производства. Стартовая цена - 750 000 евро (примерно 73 155 000 рублей).

На данный момент известно только, что De Tomaso P72 получит двигатель V8. Поскольку в 2019 году разработкой мотора должно было заниматься ателье Roush Performance - это мог бы быть 5,0-литровый агрегат мощностью 710 л.с. и 825 Нм крутящего момента. А вот коробка была обещана механическая. Вследствие того, что двигатель будет создаваться HWA, технические характеристики могут поменяться.