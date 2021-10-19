Стоимость парковочного места сравнялась со стоимостью квартиры

Средняя стоимость машино-места в Москве сравнялась по цене с квартирой почти в любом регионе России.

Аналитики одной из популярных площадок по продаже недвижимости провели необычное исследование. Эксперты решили сравнить стоимость московских машино-мест со стоимостью жилой недвижимости в различных регионах нашей страны. Выяснилось, что средняя цена за парковочное место составляет более двух миллионов рублей (2100000 рублей). За эту же сумму, например, можно купить однокомнатную квартиру в Твери, причем с хорошим ремонтом.

За последний год стоимость машино-мест в Москве подорожала на 16 процентов, в Подмосковье – на 10. Кроме того, ажиотаж на недвижимость (из-за окончания льготной ипотеки) привел к увеличению количества сделок. Если в 2019 году жители столицы приобрели около 4000 машино-мест за один квартал, то в начале нынешнего года этот показатель составил более 7200. К слову, самые дорогие машино-места располагаются в районе Садового кольца, там стоимость колеблется на отметке в 5-6 миллионов рублей.