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5 дек 2019

Стоимость полиса ОСАГО увеличится на треть

Стоимость полиса ОСАГО увеличится на треть

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти почти на треть в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков

Как сообщает издание, на данный момент в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает введение повышающих коэффициентов для водителей. Согласно документу, их можно будет получить, например, за превышение скорости более чем на 60 километров в час, вождение в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной и проезд на красный свет.

В частности, депутаты обсуждают отмену коэффициента мощности двигателя, что расширит тарифный коридор на 30 процентов. Сильнее всего это будет заметно в регионах, где проживает миллион жителей и более, отмечает издание. Так, в Подмосковье и Санкт-Петербурге базовая ставка ОСАГО умножится на 1,7 и 1,8 соответственно, а в Москве, Перми, Челябинске и Казани — в два раза.

При написании новости использовалась информация:
Известия

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