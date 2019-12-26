Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2019

Стоимость проезда на платных трассах может подорожать

Стоимость проезда на платных трассах может подорожать

Государственная компания «Автодор» проиндексирует стоимость проезда на платных дорогах. Ожидается, что это произойдет до конца апреля следующего года

«Госкомпания до конца апреля 2020 г. в соответствии с программой деятельности обязана проиндексировать тарифы на уровень инфляции предыдущего года», —  сообщает агентство Москва со ссылкой на представителей «Автодора». При этом в компании подчеркнули, что в январе следующего года они не планируют корректировать тарифы на проезд по участкам дорог, которые находятся в ее непосредственном управлении.

Между тем, в России до 2020 года будет построено еще 1333 км дорог, а доля платных участков составит 47% (от 3994 км скоростных магистралей). Так, в начале ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев окончательно одобрил проект строительства платной магистрали Москва — Казань, проезд по которой обойдется водителю примерно. Первые два участка новой трассы с индексом М-12 власти планируют открыть к 2024 году.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi ASX 2020

Mitsubishi сертифицировала для России новый кроссовер

26 декабря 2019

General Motors может получить разрешение на выпуск автомобиля без руля и педалей

26 декабря 2019
Jaguar I-Pace 2019

Британские дипломаты станут экологичными

26 декабря 2019
BMW X6 M 2016

BMW отзывает 19 тысяч кроссоверов X6

26 декабря 2019

Эвакуация автомобилей подоражает

25 декабря 2019
Cadillac XT6

Cadillac представил новинки для России

25 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"

Написано новостей:

2 4 9 3 9