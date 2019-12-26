Стоимость проезда на платных трассах может подорожать

Государственная компания «Автодор» проиндексирует стоимость проезда на платных дорогах. Ожидается, что это произойдет до конца апреля следующего года

«Госкомпания до конца апреля 2020 г. в соответствии с программой деятельности обязана проиндексировать тарифы на уровень инфляции предыдущего года», — сообщает агентство Москва со ссылкой на представителей «Автодора». При этом в компании подчеркнули, что в январе следующего года они не планируют корректировать тарифы на проезд по участкам дорог, которые находятся в ее непосредственном управлении.

Между тем, в России до 2020 года будет построено еще 1333 км дорог, а доля платных участков составит 47% (от 3994 км скоростных магистралей). Так, в начале ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев окончательно одобрил проект строительства платной магистрали Москва — Казань, проезд по которой обойдется водителю примерно. Первые два участка новой трассы с индексом М-12 власти планируют открыть к 2024 году.