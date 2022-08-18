Стоимость владения автомобиля в США достигла рекордных значений

Американская автомобильная ассоциация (ААА) рассчитала среднюю стоимость владения новым автомобилем в США. В 2022 году она оказалась рекордной и достигла 10 728 долларов.

Разумеется, самой главной причиной, по которой владеть машиной в США стало накладно, является повышение цен на бензин. За последние несколько месяцев она подскочила до пяти долларов за галлон. Кроме того, американцы стали чаще покупать автомобили в кредит, что тоже сказалось на стоимости владения, так как исследователи заложили и этот параметр финансовой нагрузки.

Наиболее экономичными автомобилями в ААА назвали небольшие седаны. На втором месте оказались электрокары.