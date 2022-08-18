Автомобильный портал Motorpage
18 авг 2022

Стоимость владения автомобиля в США достигла рекордных значений

Стоимость владения автомобиля в США достигла рекордных значений

Американская автомобильная ассоциация (ААА) рассчитала среднюю стоимость владения новым автомобилем в США. В 2022 году она оказалась рекордной и достигла 10 728 долларов.

Разумеется, самой главной причиной, по которой владеть машиной в США стало накладно, является повышение цен на бензин. За последние несколько месяцев она подскочила до пяти долларов за галлон.  Кроме того, американцы стали чаще покупать автомобили в кредит, что тоже сказалось на стоимости владения, так как исследователи заложили и этот параметр финансовой нагрузки.

Наиболее экономичными автомобилями в ААА назвали небольшие седаны. На втором месте оказались электрокары.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Chery официально заявила о намерениях открыть свое производство в России

18 августа 2022

В России стали больше выдавать автомобильных кредитов

18 августа 2022
MG 7

MG выпустила конкурента Audi A7

18 августа 2022
Charger Daytona SRT Concept EV

В Dodge показали свой первый электрокар

18 августа 2022

Куда пропал хром с Lada Granta?

18 августа 2022
Chery Tiggo 4 Pro

В Россию едет рестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro

18 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни» Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Peugeot 5008 - peugeot 508 sw pse (2021) как рассадить семерых по лавкам
Тест драйв
12 августа 2022

Peugeot 5008
"Как рассадить семерых по лавкам"
Exeed LX - exeed lx (2021) «без скидок на мелочи»
Тест драйв
07 августа 2022

Exeed LX
"«Без скидок на мелочи»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 2 6 8