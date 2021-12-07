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7 дек 2021

Столичные пешеходы оказались недисциплинированными

Столичные пешеходы оказались недисциплинированными

В ГИБДД назвали недостаточной дисциплинированность пешеходов в Москве и предупредили их о возможных последствиях

Почему ведомство так нелицеприятно говорит о пешеходах? Статистика! Судите сами, только за последнюю неделю в Москве произошло 74 авари связанных с вышеуказанными участниками дорожного движение. Более того, 85 процентов происшествий произошло по вине самих пешеходов - из-за того, что те переходили дорогу в неположенном месте!

"Cтатистика аварий за прошедшую неделю говорит о недостаточной дорожной дисциплине со стороны пешеходов. Помните, что переходя проезжую часть в неположенном для этого месте, вы существенно подвергаете свою жизнь опасности и при этом транслируете неправильный пример подрастающему поколению" - цитирует портал Autonews представителей ведомства.

Напомним, что для пешеходов тоже существуют штрафы. Так, например, переход в неположенном месте обойдется в 500 рублей. Нарушение ПДД пешеходом, повлекшее создание помех в движении ТС, – 1 000 рублей. Нарушение ПДД пешеходом, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, –  1500 рублей.
 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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