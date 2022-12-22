Столичных чиновников пересадят на «Москвичи»

Новый российский кроссовер «Москвич 3» будет работать в ЦОДД и использоваться столичными чиновниками для рабочих поездок

«У нашего Центра организации дорожного движения есть парконы с камерами на базе стареньких Hyundai Solaris, которым уже семь-восемь лет. Мы уже думаем над тем, чтобы поменять их на «Москвичи», поставить туда соответствующее оборудование. Многие мои знакомые, которые работают в правительстве Москвы, рассматривают кроссовер «Москвич» как машину для ежедневных рабочих поездок», — рассказал глава департамента транспорта, Максим Ликсутов, в интервью газете «Коммерсантъ».

К слову, чиновник напомнил и о планах московского завода по выпуску первого электрокара уже в 2025 году. Ликсутов также сообщил об активном развитии зарядной инфраструктуры в столице – каждый год ведомство планирует запускать по 150-200 станций.