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2 фев 2022

Столичный дептранс похвастался превышением нормативов безопасности

Столичный дептранс похвастался превышением нормативов безопасности

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед ответственными службами задачу добиться уровня смертности в ДТП по стране не более четырёх человек на 100 000 жителей к 2030 году. Столичный департамент транспорта отчитался за 2021 год и заявил, что уже сейчас полностью отвечает перспективным нормам

Как сообщает столичная госавтоинспекция, показатель, официально названный «уровнем социального риска», в Москве уже соответствует общероссийским нормам, назначенным президентом на 2030 год: в 2021 году на 100 000 жителей приходилось 2,8 смерти в ДТП. По наблюдениям ведомства, с 2010 года уровень смертности снизился в 2,4 раза.

В дептрансе особо подчеркивают, что Москва добилась лидерства вопреки рекордной численности населения и интенсивности движения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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