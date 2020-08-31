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31 авг 2020

Страховые компании хотят следить за автомобилистами

Страховые компании хотят следить за автомобилистами

Страховые компании хотят учитывать манеру вождения водителей при расчёте стоимости полиса ОСАГО. Отслеживать стиль вождения планируется с помощью GPS-трекеров

Как сообщает портал Gazeta.ru, GPS-трекер предложат установить на машину клиента, и в течение месяца прибор составит мнение о манере поведения на дороге. Для этого он имеет датчики продольных и поперечных ускорений, выделяющие резкие манёвры, и соединение со спутниками для вычисления скорости машины.

Таким способом страховщики постараются избавиться от агрессивных автомобилистов. Совсем из числа клиентов они не выпадут, так как ОСАГО обязательно для езды по дорогам. Но платить за полис лихачи станут больше. На сколько именно, пока неизвестно. Коэффициенты ещё предстоит рассчитать.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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