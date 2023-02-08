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8 фев 2023

Страховые компании начинают обновлять свои справочники

Страховые компании начинают обновлять свои справочники

Как известно, у страховых компаний существуют справочники, где прописана стоимость тех или иных запчастей. Именно по этим данным страховщики высчитывают конечную стоимость  ремонта той или иной машины

Безусловно,  в определенное время надо производить актуализацию баз данных, так как ценники на детали постоянно переписываются.  Особенно актуальным этот вопрос становится сейчас, когда множество поставщиков покинуло Российский рынок.

«Как известно, уход с рынка части автопроизводителей привел к дефициту ряда автозапчастей таких производителей на российском рынке. Частота обновления справочников позволяет поддерживать в них актуальные цены на запчасти, изменчивость которых существенно выросла в связи с непростой ситуацией на рынке автозапчастей», — заявил президент РСА Евгений Уфимцев в интервью  российским СМИ.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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