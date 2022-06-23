Страховые компании спрогнозировали рост цен на ОСАГО

На фоне новостей о намерениях Центробанка расширить тарифный коридор по ОСАГО, у многих возникли опасения подорожания полисов. К сожалению, худшие сценарии сбудутся, но лишь частично

Страховые компании считают, что в первую очередь стоимость ОСАГО вырастет для так называемых высокоаварийных водителей. Изменения могут отразиться на цене полиса и для других категорий — молодых автомобилистов без опыта вождения или водителей такси. Это подорожание, вероятнее всего, и приведёт к увеличению средней стоимости ОСАГО по стране.

Впрочем, расширение тарифного коридора пойдет на пользу аккуратным водителям, так как они не будут доплачивать за пилотов-нарушителей.