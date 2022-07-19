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19 июл 2022

Страховка на упрощенные автомобили может подорожать

Страховка на упрощенные автомобили может подорожать

Смысл «упрощенных» машин прост – дешевизна покупки и невозможность купить что-то еще. Впрочем, даже в таких нюансах скрываются подводные камни.

Многие эксперты уже высказали опасение, что страховые компании могут повысить стоимость полисов на вышеуказанные машины из-за отсутствия необходимых систем безопасности, а значит, как минимум формально, можно считать, что у владельцев таких машин высок риск попадания в ДТП – этим пунктом и воспользуются страховщики.

Маленький нюанс – основное повышение тарифов будет происходить в полисах КАСКО, но учитывая, что большинство упрощенных автомобилей покупаются в кредит (где наличие полиса КАСКО обязательно), высокий ценник будет очень заметен.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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