Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО

Страховые компании не имеют права навязывать покупку нового полиса при необходимости внесения в него изменений, например, новых сведений об автовладельце

«Например, если документы на машину были утеряны или похищены и гражданин получил дубликаты, он вправе изменить серию и номер документов на транспортное средство в договоре ОСАГО, и страховщик обязан это сделать по его заявлению» - цитирует «Коммерсантъ» официальное письмо Центробанка.

Страховщики должны вносить изменения и в случае ошибок в полисе, вне зависимости от того, кто их допустил — представитель компании или сам автовладелец. Разъяснение связано с тем, что страховые компании порой отказываются вносить в полис изменения и предлагают клиенту оформить новый, что является нарушением закона.