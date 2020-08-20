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20 авг 2020

Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО

Страховщикам запретили навязывать новый полис ОСАГО

Страховые компании не имеют права навязывать покупку нового полиса при необходимости внесения в него изменений, например, новых сведений об автовладельце

«Например, если документы на машину были утеряны или похищены и гражданин получил дубликаты, он вправе изменить серию и номер документов на транспортное средство в договоре ОСАГО, и страховщик обязан это сделать по его заявлению» -  цитирует «Коммерсантъ» официальное письмо Центробанка.

Страховщики должны вносить изменения и в случае ошибок в полисе, вне зависимости от того, кто их допустил — представитель компании или сам автовладелец. Разъяснение связано с тем, что страховые компании порой отказываются вносить в полис изменения и предлагают клиенту оформить новый, что является нарушением закона.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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