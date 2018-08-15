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15 авг 2018

Страховщики придумали новое ограничение для автовладельцев

Страховщики придумали новое ограничение для автовладельцев

Несмотря на сокращение выплат по «автогражданке» страховщики ищут новые способы сокращения своих издержек по выплатам ОСАГО. Российский союз автостраховщиков подготовил новые предложения по изменению законодательства

В РСА предлагают ограничить срок подачи заявления на возмещение убытков по ОСАГО пятью днями. Сегодня такое ограничение действует в отношении ДТП оформленных по европротоколу, то есть без участия полиции. В союзе предлагают распространить его на все заявления, мотивируя это борьбой с мошенничеством.

Как заявил газете «Ведомости» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, ограничение позволит отсечь от «автогражданки» автоюристов и мошенников, которые зачастую подают заявление на выплаты через полтора года после страхового случая.

Страховщики приветствовали инициативу РСА, а в некоторых страховых компаниях даже заявили о том, что ограничение по срокам позволит быстрее отремонтировать автомобили, что является дополнительной заботой о клиентах.

Впрочем, эксперты говорят о том, что страховщики в очередной раз пытаются искусственно снизить свои выплаты по ОСАГО: часть автовладельцев попросту не будет укладываться в пятидневный срок подачи заявления и, соответственно, останется без выплаты компенсации.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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