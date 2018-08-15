Несмотря на сокращение выплат по «автогражданке» страховщики ищут новые способы сокращения своих издержек по выплатам ОСАГО. Российский союз автостраховщиков подготовил новые предложения по изменению законодательства

В РСА предлагают ограничить срок подачи заявления на возмещение убытков по ОСАГО пятью днями. Сегодня такое ограничение действует в отношении ДТП оформленных по европротоколу, то есть без участия полиции. В союзе предлагают распространить его на все заявления, мотивируя это борьбой с мошенничеством.

Как заявил газете «Ведомости» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, ограничение позволит отсечь от «автогражданки» автоюристов и мошенников, которые зачастую подают заявление на выплаты через полтора года после страхового случая.

Страховщики приветствовали инициативу РСА, а в некоторых страховых компаниях даже заявили о том, что ограничение по срокам позволит быстрее отремонтировать автомобили, что является дополнительной заботой о клиентах.

Впрочем, эксперты говорят о том, что страховщики в очередной раз пытаются искусственно снизить свои выплаты по ОСАГО: часть автовладельцев попросту не будет укладываться в пятидневный срок подачи заявления и, соответственно, останется без выплаты компенсации.

