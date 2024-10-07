Страны ЕС хотят обложить тарифами китайские автомобили

Страны члены Европейского Союза во время заседания Еврокомиссии в прошлую пятницу проголосовали за введение повышенных таможенных тарифов на китайские автомобили. Они вступят в силу со следующего месяца и будут достигать 45%

Несмотря на положительное решение европейских государств, отмечается, что Еврокомиссия продолжит диалог с Пекином для нахождения компромиссного решения. И все же, не все страны ЕС пришли к консенсусу: 12 воздержались, а 5 проголосовали против. В их числе оказалась Германия, крупнейшая экономика региона. По мнению немецкого правительства, введение пошлин приведет к неминуемой торговой войне с Китаем.

Противоположного мнения придерживаются такие страны как Италия, Испания, Франция и Польша. Они считают, что повышенные тарифы на китайские автомобили необходимы для защиты европейского автопрома. Дальнейшая экспансия китайских компаний крайне негативно повлияет на развитие местных автопроизводителей, как это произошло с рынком солнечных панель около 10 лет назад. Поскольку в свое время европейские страны отказали вводить пошлины на китайские товары, это привело к тому, что производители солнечных панелей Поднебесной сумели занять 90% всего европейского рынка.