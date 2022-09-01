Subaru анонсировала свою таинственную новинку

Пятнадцатого сентября должна состояться премьера новой модели Subaru. Сегодня же запустилась промо-компания.

Анонс, к слову оказался очень скромным – нам показали только силуэт машины, проезжающей вдали лесной трассы. Крупным же планом продемонстрировали фару и решетку радиатора. Да, из видео можно понять, что готовится премьера какого-то кроссовера.

Есть предположение, что нам покажут новое поколение популярной модели XV. Косвенно это подтверждается тем, что еще в прошлом году шпионы ловили замаскированные тестовые прототипы нового Subaru XV, да и запечатленная в ролике машина по формату схожа именно с этой моделью.