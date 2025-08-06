Subaru готовит три новых электрических кроссовера

Subaru подала заявки на регистрацию сразу трех новых товарных знаков: ACX, VPX и ZPX. Все они связаны с категорией электромобилей

Названия, заканчивающиеся на «X», характерны для внедорожников и кроссоверов Subaru. Это дает основания предположить, что ACX, VPX и ZPX — это новые электрические кроссоверы бренда. Дополнительный интерес вызывает тот факт, что для каждого из новых названий поданы отдельные заявки на исполнения STI, а в случае с ZPX еще и на внедорожную модификацию Wilderness.

Пока нет точной информации, что речь идет о полностью новых моделях, либо они как-то связаны с уже показанными кроссоверами. Напомним, Subaru анонсировала три электрических кроссовера: Solterra, Trailseeker и Uncharted. Последний представили только недавно, поэтому маловероятно, что ему могут поменять название. Также предполагается, что компания таким образом резервирует на будущее потенциальные названия, которые могут быть использованы для концептов или перспективных разработок.