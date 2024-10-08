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8 окт 2024

Subaru и Toyota разрабатывают еще один электрокар

Subaru и Toyota разрабатывают еще один электрокар

Компании Subaru и Toyota запустят совместное производство нового электромобиля. Выпуск запланирован на январь 2026 года и согласно опубликованным данным, это будет еще один кроссовер

Напомним, что в портфолио двух брендов есть электрические кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra, созданные на основе одной и той же платформы. Не исключено, что следующая модель также позаимствует силовую установку от этих моделей. Отмечается, что это необходимо для сокращения финансовых затрат на производстве автомобилей.

Ранее Subaru анонсировала пополнение совместного модельного ряда с Toyota до 4 моделей к 2026 году. Одной из них должен оказаться трехрядный кроссовер, производство которого будет осуществляться на заводе Toyota в США. Однако, вероятно, сейчас речь идет о другой модели, поскольку, согласно данным японских СМИ, его будут выпускать в Японии на предприятии Subaru.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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