Суд арестовал российские активы Volkswagen

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на российские активы Volkswagen, причем сделано это в рамках удовлетворения иска от компании ГАЗ

Смысл происходящего в том, что Volkswagen долгое время сотрудничал с ГАЗом и выпускал на его мощностях кроссовер Taos, и несколько моделей своего дочернего бренда Skoda. Разумеется, большинство продукции предназначалось для российского рынка. Летом прошлого года контракт с немцами был ими же расторгнут, теперь ГАЗ несет миллиардные убытки и, собственно, по этой причине он обращается в суд.

По ходатайству предприятия суд наложил арест на всё имущество концерна в России, за исключением денежных средств. Теперь Volkswagen не может ликвидировать, реорганизовать либо продать своё дочернее предприятие в нашей стране и подконтрольные ему фирмы.