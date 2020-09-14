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14 сен 2020

Судьбу иномарок на армянском учете будут решать на уровне ЕАЭС

Судьбу иномарок на армянском учете будут решать на уровне ЕАЭС

Перспективы автомобилей с армянской регистрацией, эксплуатируемых нерезидентами Армении, определят в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)

На данный момент, в комиссии обсуждают возможные решения, которые позволили бы соблюсти баланс между интересами автовладельцев и государств. «Мы исходим из того, что в конечном счете государства должны не потерять в своих бюджетах, но при этом граждане, добросовестные приобретатели данных автомобилей, должны иметь возможность доказать свою добросовестность и, соответственно, быть освобождены от ответственности», — цитируют «Известия» помощника председателя коллегии ЕЭК Ию Малкину.

Интересно, что с июля 2020 года в России ГИБДД ополчилась на владельцев иномарок с армянскими номерами, которыми пользуются россияне. Таких машин в РФ сейчас насчитывается 200-300 тысяч, их ввезли без уплаты российских таможенных пошлин и утильсбора, а также без оформления временного ввоза. Импортеры «армянских» иномарок пользовались окном в законодательстве.

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Drom

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