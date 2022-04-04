Сумма выписанных штрафов в России пробила рекордную отметку

Насколько серьезно вы относитесь к своим штрафам? Считаете каждый рубль и гонитесь за скидкой, или просто оплачиваете квитанции пачками, но знали ли вы, что в сфере штрафов крутятся серьезные деньги?

Как сообщает «Коммерсантъ», общая сумма штрафов за нарушения ПДД, вынесенных на основании показаний дорожных камер, по итогам 2021 года впервые за всю историю применения автоматических комплексов превысила 100 миллиардов рублей. Точная сумма составляет 128.3 миллиарда рублей.

При этом в числовом выражении за 2021 год было вынесено на 10 процентов постановлений больше, чем в позапрошлом году. Впрочем, увеличилась и доля успешных обжалований штрафов. Что касается распределений штрафов по регионам, то лидерами, разумеется, являются Москва и Санкт-Петербург. Третье место занимает Казань.

Отметим, что на сегодняшний день в Москве насчитывается более трех с половиной тысяч камер. Московские власти устанавливают на улицах, где часто нарушаются правила и происходят аварии.

