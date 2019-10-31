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31 окт 2019

Свершилось: FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen договорились о полном слиянии

Свершилось: FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen договорились о полном слиянии

Слухи – слухами, но официальная информация – это серьезно. Компании объявили о том, что они действительно движутся к объединению

Наблюдательный совет PSA и совет директоров FCA единодушно согласились двигаться в сторону объединения своих предприятий путем слияния в соотношении 50:50. Руководства обеих компаний дали соответствующим командам указания выработать решения, которые позволят в ближайшие недели подписать меморандум о взаимопонимании. Предполагается, что главой нового автогиганта может стать исполнительный директор PSA Карлос Таварес.

Если новый суперконцерн будет создан, то он станет четвертым в мире по объему выпускаемых автомобилей. В 2018 году компании суммарно продали 8,7 миллиона машин, что больше, чем смог реализовать концерн General Motors (8,4 миллиона). В то же время лидерами останутся Volkswagen AG (10,8 млн), Renault-Nissan-Mitsubishi (10,8 млн) и Toyota Motor (10,6 млн)

При написании новости использовалась информация:
Drom

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