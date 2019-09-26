Свершилось: на СВХ можно ездить быстрее

На нелепый скоростной лимит Северо-восточной хорды водители жаловались давно. Еще бы, на многополосной дороге, которая не отличалась серьезным трафиком, был установлен лимит в шестьдесят километров в час

Теперь можно хоть немного, но порадоваться- на двух участках Северо-Восточной хорды в Москве увеличился скоростной режим — с 60 км/ч до 80 км в час. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Скоростной режим повысили на участке хорды от МКАД до Дмитровского шоссе, а также от Лосиноостровской улицы до МКАД.

В дорожном ведомстве отметили, что на данных участках есть разделительные барьеры и нет наземных пешеходных переходов. За два последних года там не зафиксировали ни одного смертельного ДТП. Именно эти факторы и позволили осуществить повышение лимита. По данным ТАСС, на трассе уже идет установка соответствующих дорожных знаков и перенастройка комплексов фиксации нарушений.