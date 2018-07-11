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11 июл 2018

Светофоры научили показывать пробки и погоду

Светофоры научили показывать пробки и погоду
Автор фото: фирма-производитель

Российские компании продолжают работать над созданием «умного города». На выставке «Иннопром-2018» был представлен светофор, способный отображать дополнительную информацию

«Умный светофор» был разработан холдингом «Швабе» (входит в «Ростех»), точнее на одном из его предприятий: Уральском оптико-механическом заводе. Светофор адаптируется к реальным условиям и программируется удаленно с центрального городского пункта управления дорожным движением. Дополнительная информация на его панели отражает текущую дорожную ситуацию.

«Данные о погоде и пробках выводятся на светодиодный экран в соответствии со временем суток совместно с основным сигналом, запрещающим или разрешающим движение автотранспорта. Первые устройства протестирует Москва, после чего начнутся поставки в регионы», - рассказала директор по коммуникациям «Ростеха» Екатерина Баранова.

По словам создателей светофора, благодаря ему оптимизируется трафик и повышается безопасность дорожного движения. А благодаря тому, что экраны работают на светодиодах, значительно снижается энергопотребление светофорного объекта.

Производство таких светофоров начнется в следующем году. Первыми, по традиции, «умные светофоры» получит Москва.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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