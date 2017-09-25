Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение очередные поправки в Правила дорожного движения. В случае их принятия они сделают обязательным наличие световозвращающего жилета.

Законопроект, который разрабатывался в ГИБДД, вносит в ПДД новый пункт 2.3.4: «При вынужденной остановке транспортного средства или ‎дорожно-транспортном происшествии вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.».

В ведомстве говорят, что при положительной динамике снижения роста жертв среди пешеходов, все чаще происходят аварии с водителями, которые находятся рядом с транспортным средством. За первые шесть месяцев этого года таких аварий произошло 66, что на 4,8% больше чем годом ранее.

В большинстве случаев водители находились на проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов, что не позволяло другим водителям вовремя их заметить и принять соответствующие меры по недопущению наезда. Сопутствуют этому, в том числе неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, туман).

Практика обязательного наличия жилета со световозвращающими полосами существует в большинстве европейских стран. Причем во многих из них за отсутствие жилета полагается штраф. За отсутствие защитного жилета предусматривается административная ответственность в виде штрафа (в Австрии - 14 евро, Бельгии - 50 евро, Испании - 91 евро, Италии - от 34 до 138 евро, Словакии - от 50 до 150 евро). В Португалии отсутствие жилета в автомобиле влечет ответственность водителя в виде штрафа в размере от 60 до 300 евро. Если водитель, выйдя из автомобиля при аварийной остановке, не надел жилет, размер штрафа составит от 120 до 600 евро.

