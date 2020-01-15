ТАГАЗ пытаются отдать даром

Печально известное автомобильное предприятие вновь выставляют на торги. На этот раз цена снижена в несколько раз, так как предыдущая попытка продажи не увенчалась успехом

Судите сами, изначально за имущественный комплекс ТагАЗа пытались выручить 4 млрд рублей: такой ценник был установлен в 2016 году. В 2018-м сумму уменьшили до 1,022 млрд. И вот теперь навесили новый ценник — «всего» 432,3 млн рублей. Соответствующее уведомление выставлено на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В состав лота включен земельный участок площадью 30 000 кв. м, цеха и оборудование. Через каждые семь дней цена будет снижаться на 10% от начальной. Минимальная цена продажи — 40% от стартовой, то есть 173 млн рублей. Результаты аукциона объявят 2 марта.

Напомним, ТагАЗ был признан банкротом в 2014 году. Основной долг автозавода перед кредиторами составляет около 20 млрд рублей, с учетом процентов и пени он превышает 30 млрд рублей. Среди крупнейших кредиторов — банки ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, структура «Донинвест». Любопытно, что поручителем по некоторым кредитам выступает лично бывший владелец ТагАЗа — Михаил Парамонов, который на данный момент пытается продолжить автомобильное дело на лазурных берегах Франции.