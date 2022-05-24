Тайланд наладит в России производство автомобильных запчастей

Россия готова обсуждать с Таиландом возможность локализации производства автомобильных комплектующих

Как сообщают Известия, Минэкономразвития РФ уже провел переговоры с тайским министром торговли, Чурином Лаксанависитом, в рамках которых стороны обговорили потенциальное сотрудничество и выпуск комплектующих на территории России. Подробности партнерства не разглашаются, но обе стороны выражают большие надежды. Так, к примеру, глава российского министерства Максим Решетников, высоко оценил промышленность и экономику Тайланда, назвав их одними из сильнейших в мире.

Тайская сторона не осталась в стороне от комплиментов, правда они оказались более конкретными. «Мы оцениваем потенциал по наращиваю товарооборота с Россией в 10 миллиардов долларов», — цитирует его пресс-служба министерства торговли Таиланда.