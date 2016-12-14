Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) дополнила список автомобилей, подлежащих отзыву из-за смертельно опасных подушек безопасности производства японской фирмы Takata.

«Богатые тоже плачут» - так можно охарактеризовать последние поправки NHTSA, внесенные в и без того длинный список автомобилей, подлежащих ремонту из-за печально известных японских подушек безопасности. Если раньше в череде многочисленных сервисных кампаний отзывались автомобили бюджетные и премиальные автомобили, которые все же может позволить себе средний класс, то теперь эта проблема затронула одни из самых дорогих серийных автомобилей на североамериканском авторынке.

Речь идет о пяти новых суперкарах британской компании McLaren (570, 650S, 675LT, MP4-12C и P1), тринадцати моделях итальянской компании Ferrari (456 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB, 488 Spider, California, California T, F12, F12 tdf, F60, FF и GTC4Lusso), «гибриде» Fisker Karma и японском суперкаре Lexus LFA.

Кроме того, под отзыв попали немецкие кабриолеты и купе Audi R8 2017 модельного года, а также все когда-либо выпущенные электрические седаны Model S американской компании Tesla Motors.

Напомним, что первый отзыв автомобилей из-за взрывоопасных подушек безопасности Takata состоялся еще в 2013 году и с тех пор многие крупные автопроизводители продолжают отзывать свои автомобили по всему миру. Только в прошлом году на североамериканском авторынке было отозвано около 25 млн автомобилей.

Во всем мире из-за дефектных японских эйрбэгов погибло не менее 16 человек, 11-ть из которых – в США.