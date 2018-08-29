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29 авг 2018

Такси без водителей на Олимпиаду 2020 в Японии

Такси без водителей на Олимпиаду 2020 в Японии

Коллаборация Японских компаний ZMP и Hinomaru Kotsu приведет к внедрению беспилотных такси для гостей Олимпиады в 2020 году. В начале недели перевозки пассажиров уже начались в тестовом режиме

Серийный минивэн компании Тойота был доработан и усовершенствован для беспилотного управления. Беспилотники уже сейчас курсируют по строго установленному маршруту длиной чуть более 5 км по центру Токио. Ежедневно на них возложена задача повторять этот маршрут по 4 раза от исходной точки и назад. Оплата проезда неизменна, и в пересчете на рубли составляет чуть меньше 1000 рублей.

Технологии обеспечивают безопасное движение автомобиля, тем не менее, в стадии тестирования за рулем находится живой человек. Чтобы минимизировать количество экстренных ситуаций на дороге, он должен перехватывать управление автомобилем на себя в аварийной ситуации.

На данный момент не каждый может прокатиться на беспилотном такси. Кандидатуры тщательно отбираются по определенным критериям из числа добровольно зарегистрировавшихся пользователей.

Эксперимент продлится до 8 сентября, а полностью готовые машины с искусственным интеллектом на борту появятся до начала летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. К этому времени планируется тщательно проработать алгоритмы и сделать данный вид транспорта максимально автономным. Такие меры предприняты прежде всего из-за нехватки водителей в Японии, а не по причине развития искусственного интеллекта и беспилотного транспорта, как многие могли бы подумать. 

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