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30 июн 2021

Таксистов будут жестко контролировать

Таксистов будут жестко контролировать

Глава ГИБДД заявил о том, что доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять водителям со стажем не менее трех лет и имеющим российское водительское удостоверение.

Да, на отечественную сферу услуг по перевозке пассажиров в последнее время сыпется все больше и больше нареканий. Помимо повышения требований к водителям в ГИБДД предложили создать целую цифровую систему «Безопасность дорожного движения», к которой у агрегаторов будет доступ.

 В базе данных будут содержаться все данные таксистов с перечислением нарушений. Внедрение данной меры происходит из-за участившихся случаев, когда на линии работают водители, лишенные прав (но не сдавшие свои «корочки»). Представители ГИБДД заявили, что инициативы уже направлены в Министерство транспорта для рассмотрения и законодательного оформления.

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