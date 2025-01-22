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22 янв 2025

Таможня требует доплат за параллельный импорт автомобилей

Таможня требует доплат за параллельный импорт автомобилей

Российские автовладельцы начали получать уведомления о необходимости полной оплаты утилизационного сбора за автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Суммы доначислений достигают от 300 тысяч до 1 миллиона рублей

Причиной стало занижение стоимости машин недобросовестными брокерами, что позволило снизить размер сборов. Таможенные органы начали активно проверять инвойсы, сверяя их с данными Минпромторга. Особое внимание уделяется автомобилям, ввезенным в последние три года. Некоторые владельцы пытаются оспорить доначисления в суде, предъявляя претензии к посредникам. Однако в большинстве случаев покупатели предпочитают оплатить сборы, чтобы избежать дальнейших финансовых рисков. Напомним, что с августа 2023 года ввезти по низким ставкам можно только один автомобиль в год для личного пользования. Тем, кто нарушает эти правила, грозят дополнительные доначисления.

Увеличение ставок утилизационного сбора в 2024 году усугубило проблему. В октябре сборы выросли на 75%, а с января 2025 года — еще на 10–20%. Это особенно касается автомобилей, ввезенных для перепродажи. Эксперты отмечают, что около 10% иномарок в России по-прежнему поставляются через параллельный импорт. Однако схемы с занижением стоимости продолжают использоваться, несмотря на усиленный контроль.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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