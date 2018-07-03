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3 июл 2018

Тарифы «Платона» не будут меняться год

Тарифы «Платона» не будут меняться год

В правительстве России пошли на уступки дальнобойщикам и решили не поднимать тарифы в системе взимания платы за проезд большегрузного транспорта по федеральным дорогам еще год.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, переносится с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года», — говорится в документе.

Изначально тарифы системы «Платон» должны были быть проиндексированы с 1 июля 2018 года, когда плата за проезд должна была вырасти с 1,9 до 2,15 руб. за километр. Но в Минтрансе отказались от этой идеи, заявив, что тариф будет проиндексирован только после того, как будет усилен контроль за неплательщиками. Сегодня в системе «Платон» зарегистрирован миллион грузовых автомобилей, тогда как по данным Минтранса, на дорогах их находится в два раза больше.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил чиновникам подготовить предложения по скидкам в системе «Платон». Одновременно Минюсту было дано поручение подготовить законопроект о значительном увеличении штрафа за неоплату проезда и превышение максимально допустимой нагрузки.

Система взимания платы с большегрузного транспорта (от 12 т) по федеральным трассам «Платон» заработала в 2015 году. Изначально тариф составлял 3,73 рубля за один километр, но после массовых акций протеста дальнобойщиков он был снижен до 1,53 рубля за километр. Нынешний тариф действует с 15 апреля этого года
 

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При написании новости использовалась информация:
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