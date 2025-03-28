Тарифы Трампа могут уничтожить автопром Европы

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении дополнительных тарифов против Евросоюза и Канады, если они предпримут шаги, наносящие экономический ущерб Соединенным Штатам

«Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы навредить США, мы введем крупномасштабные тарифы, гораздо выше тех, что запланированы!», – написал Трамп в своей социальной сети. В ответ на эти слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи с решением США и заявила, что ЕС будет защищать свои экономические интересы. В случае, если стороны не договорятся, новые тарифы приведут к прямой потере американского рынка для европейских автопроизводителей.

Ранее президент США объявил о новых 25%-ных пошлинах на импорт автомобилей и автозапчастей, что затронет крупнейших торговых партнеров страны, включая Канаду, Мексику, Японию, Южную Корею и Германию. Трамп назвал этот шаг «Днем освобождения Америки», утверждая, что США таким образом «возвращают деньги, которые у них забрали». Однако эксперты предупреждают, что такие меры повысят цены на автомобили и могут нанести серьезный ущерб глобальной экономике.