Tata показала необычный электромобиль

Tata Motors — крупнейший автопроизводитель Индии — представила необычный концептуальный электромобиль Avinya. Любопытно, что название переводится с санскрита, как "нечто новое".

Надо сказать, что дизайн у автомобиля действительно специфичен. Сам силуэт достаточно приземистый и навевает на размышления о спорткарах, хотя по факту перед нами настоящий минивэн-однобъемник. К слову, задние двери здесь открываются против хода движения. Интересно, но пресс-служба TATA заявляет о том, что дизайнеры, создавая машину, вдохновлялись водным транспортом.

Что касается технических характеристик, то производитель раскрыл только запас хода автомобиля, который составляет 500 километров. Недавно Tata Motors утвердила стратегический план, по которому в разработку и производство электромобилей вложат $2 млрд, до 2026 года компания представит 10 новых моделей такого типа.