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15 мар 2023

"Татнефть" покупает российскую инфраструктуру Nokian

"Татнефть" покупает российскую инфраструктуру Nokian

Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» российских активов финской шинной компании Nokian Tyres

По сообщениям ТАСС, сумма сделки превышает отметку в 23 миллиарда рублей. Пожалуй, самым главным активом здесь является шинный завод, который был построен Nokian в Ленинградской области. Ежегодно он выпускал свыше 15 миллионов покрышек, как для легковых, так и для грузовых машин. Любопытно, но именно во Всеволожске Nokian производила 80 процентов всей продукции.

Кроме того, эксперты заявляют о том, что "Татнефть" получает активы шинников с огромным дисконтом - изначально Nokian хотела выручить за российскую инфраструктуру около 400 миллионов евро (около 32 миллиардов рублей)

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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