"Татнефть" покупает российскую инфраструктуру Nokian

Правительственная комиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» российских активов финской шинной компании Nokian Tyres

По сообщениям ТАСС, сумма сделки превышает отметку в 23 миллиарда рублей. Пожалуй, самым главным активом здесь является шинный завод, который был построен Nokian в Ленинградской области. Ежегодно он выпускал свыше 15 миллионов покрышек, как для легковых, так и для грузовых машин. Любопытно, но именно во Всеволожске Nokian производила 80 процентов всей продукции.

Кроме того, эксперты заявляют о том, что "Татнефть" получает активы шинников с огромным дисконтом - изначально Nokian хотела выручить за российскую инфраструктуру около 400 миллионов евро (около 32 миллиардов рублей)