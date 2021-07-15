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15 июл 2021

Техосмотр будет подтверждаться селфи

Техосмотр будет подтверждаться селфи

Минтранс по прежнему не оставляет попыток ужесточения процедуры техосмотра. Последние нюансы касались необходимости фотофиксации данной процедуры

Похоже, что этого было мало, иначе как объяснить желание чиновников усложнить и этот процесс. Да, усложнить - в Минтрансе предлагают делать дополнительные снимки машин в профиль, а также селфи технических экспертов, которые проводят процедуру техосмотра.

Ему необходимо поместиться в кадр в полный рост и лицом к камере рядом с машиной. Зачем? По логике законотворцев, такое решение должно обеспечить дополнительную безопасность и предотвращение фальсификаций. Фотография эксперта  будет также подгружаться единую базу данных техосмотра (курируется МВД) вместе с остальными фотокарточками самого автомобиля и процедуры осмотра. Дата рассмотрения поправок правительством пока не названа.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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