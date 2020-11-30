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30 ноя 2020

Теоретические билеты водительского экзамена будут переработаны

Теоретические билеты водительского экзамена будут переработаны

Плачьте те, кто не умеют или не хотят сдавать теорию – теперь все вопросы будут переделаны и сдать все станет куда сложнее

А в какую сторону все меняется? Билеты видоизменят с учетом статистики аварийности на дорогах. Поясняем – станет больше вопросов, где будут рассматриваться наиболее типичные и, в то же время, наиболее сложные ДТП.  Вообще с экзаменом будут проходить интересные метаморфозы, например, еще в ноябре в ГИБДД сообщили, что «площадку» могут упразднить, а заодно уменьшится количество ошибок, которые приведут к немедленной дисквалификации испытуемого.

Теперь же в МВД предлагают отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов перечень практических навыков вождения, которые должен продемонстрировать человек для получения прав.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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