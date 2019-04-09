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9 апр 2019

Теоретический экзамен в ГИБДД «обогатят» новыми вопросами

Теоретический экзамен в ГИБДД «обогатят» новыми вопросами

В ГИБДД считают, что необходимо расширить теоретическую часть экзамена, включив туда вопросы об экстремальных ситуациях на дороге

По словам замначальника ГИБДД России Николая Шеюхина, нужно сделать так, чтобы желающие получить водительское удостоверение ученики автошкол научились думать.  «Мы изучили международный опыт и провели сравнительный анализ. Так вот, в мировой практике четко прослеживается линия не на знание правил дорожного движения, а на умение кандидата в водители правильно действовать в экстренных ситуациях для избежания аварии. Мы должны сделать так, чтобы кандидаты в водители научились думать», - сказал чиновник.

Представитель ведомства также рассказал, что в теоретическую часть также могут добавить вопросы, касающиеся здравоохранения и психологии. При этом он уточнил, что общее число вопросов, на которые требуется ответить на экзамене, будет увеличено, однако точная цифра не была названа. Напомним, что сейчас каждый билет теоретического экзамена содержит 20 вопросов.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, REN TV

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