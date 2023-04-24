Теоритический экзамен обновлен

МВД России скорректировало теоретическую часть экзамена на водительское удостоверение. В билетах появились новые вопросы, которые касаются средств индивидуальной мобильности

Как известно, с первого марта нынешнего года в силу вступили очередные поправки ПДД, которые сводятся к одному важному пункту – закрепление юридического статуса за средствами индивидуальной мобильности (электрическими самокатами, моноколесами и т.д.). Нюансов много – здесь и ограничение максимальной скорости, и запрет на передвижение по магистралям, и обязательное оборудование транспортных средств светотехникой.

Собственно, все новые правила и установки оказались в новых билетах по проверке ПДД. Изменения в билетах связаны не только с самокатами. Как заявили в МВД, кандидатам в водители придётся отвечать на новые вопросы о применении на светофорах отдельных световых секций и правил парковки.