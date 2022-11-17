Тьери Боллоре покинул пост главы Jaguar Land Rover

Французский топ-менеджер покидает британскую компанию через два года после начала работы в должности гендиректора. Официально объявлено, что Боллоре подал в отставку по личным причинам.

Фактически, отставка Боллоре стала экстренной, у руководства компании даже нет замены, так что исполняющим обязанности директора назначен Адриан Марделл, который является одним из членов правления.