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17 ноя 2022

Тьери Боллоре покинул пост главы Jaguar Land Rover

Тьери Боллоре покинул пост главы Jaguar Land Rover
Французский топ-менеджер покидает британскую компанию через два года после начала работы в должности гендиректора. Официально объявлено, что Боллоре подал в отставку по личным причинам.
Фактически, отставка Боллоре стала экстренной, у  руководства компании даже нет замены, так что исполняющим обязанности директора назначен Адриан Марделл, который является одним из членов правления. 
 
К слову, за свой короткий период правления Боллоре успел запомниться. Во всяком случае, именно он запустил процесс реорганизации компании, желая сделать из нее электромобильным лакшери-брендом. Минувшим летом стало известно, что новый модельный ряд  Jaguar будет состоять из трёх кроссоверов на платформе Panthera, которую JLR разрабатывает в партнёрстве с Magna

При написании новости использовалась информация:
kolesa.ru

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