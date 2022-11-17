Тьери Боллоре покинул пост главы Jaguar Land Rover

Французский топ-менеджер покидает британскую компанию через два года после начала работы в должности гендиректора. Официально объявлено, что Боллоре подал в отставку по личным причинам.
Фактически, отставка Боллоре стала экстренной, у руководства компании даже нет замены, так что исполняющим обязанности директора назначен Адриан Марделл, который является одним из членов правления.
К слову, за свой короткий период правления Боллоре успел запомниться. Во всяком случае, именно он запустил процесс реорганизации компании, желая сделать из нее электромобильным лакшери-брендом. Минувшим летом стало известно, что новый модельный ряд Jaguar будет состоять из трёх кроссоверов на платформе Panthera, которую JLR разрабатывает в партнёрстве с Magna