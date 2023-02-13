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13 фев 2023

Tesla готовится представить свою самую дешевую модель

Tesla готовится представить свою самую дешевую модель

Премьера самого дешевого электрокара Tesla состоится 1 марта. Именно в этот день американский автопроизводитель проведет в штате Техас ежегодный День Инвестора. Учитывая, что на мероприятии будут присутствовать акционеры, презентация новинки выглядит хорошим способом для демонстрации  факта «устойчивости» Tesla

Что на сегодняшний день мы знаем об автомобиле? Во-первых, машину построят на абсолютно новой платформе (себестоимость ее ниже тех «тележек», что используются на Model S и Model 3 – отсюда и бюджетность самой машины).

По неофициальным данным, новая модель Tesla будет представлять собой хэтчбек длиной около 4,4 метра.  К сожалению, нет никаких данных ни о силовых установках, ни об аккумуляторах.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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