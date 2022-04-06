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6 апр 2022

Tesla и Volkswagen потеряли свое влияние в мировом бизнесе

Tesla и Volkswagen потеряли свое влияние в мировом бизнесе

Американский журнал Time представил ежегодный список из 100 компаний, которые оказывают «самое заметное влияние на формирование будущего».  В рейтинг входят компании из абсолютно разных отраслей – медицина, кибернетика, и.т.д. Автомобильная промышленность также не осталась в стороне.

Надо сказать, что в прошлом году  в рейтинге было только три автомобильных бренда – Tesla, Volkswagen и BYD. Все они попали туда за внедрение экологической политики и переориентирования на производство электрокаров. В этом году численность номинантов не сократилась, однако, имена теперь другие.  На месте остался лишь BYD, который на днях объявил о прекращении производства машин с ДВС, начиная с текущего года.

Tesla и Volkswagen ушли в небытие. Причины тому неизвестны, но по слухам «Теслу», к примеру, исключили из списка за то, что компания до сих пор не произвела ни одного серийного пикапа Cybertruck, который в свое время взбудоражил воображение многих людей. При этом  Time назвал Илона Маска человеком года.  К слову о взбудораживании, ровно по такой же причине (но с положительным эффектом) в рейтинг попала компания Rivian - компания удостоилась такой чести за разработку электрокаров, которые заинтересовали Amazon и личного Джеффа Безоса. Еще одним участником рейтинга стала компания Ford, которую похвалили за электрификацию и вложения в «зеленую» мобильность, а также «батарейную» версию пикапа F-150 Lightning благодаря которой стоимость компании в январе превысила 100 миллиардов долларов.

При написании новости использовалась информация:
TIME

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