Tesla Model X оказалась быстрее Lamborghini Aventador

Популярный электрический кроссовер бросил вызов популярному итальянскому спорткару. Как вы думаете, кто выиграл?

Американские блогеры провели ровно три заезда на четверть мили, и в каждом выигрывал электромобиль от Tesla. Aventador лишь на мгновение выходил в перед на старте, а затем безбожно сливал дистанцию электрокару. Как так получилось?

Все просто, между Tesla Model X и Lamborghini Aventador существует просто колоссальная разница в мощности. Пятилитровый двигатель V10 на спорткаре развивает 630 лошадиных сил, однако, силовая установка на Tesla Model X развивает 1020 лошадиных сил. При этом последний весит куда больше Lamborghini – 2419 против 1656 килограммов, но разрыв почти в четыреста лошадиных сил оказался для «итальянца» непреодолимым.

Тысячесильная Tesla Model X Plaid – самая мощная версия в модельном ряду кроссовера. Технические характеристики поражают воображение - разгон до сотни занимает всего лишь две секунды, а максимальная скорость составляет 332 километра в час. К слову, у данного автомобиля есть одна интересная особенность – руль здесь заменен на штурвал. Что-то похожее стояло в спорткаре главного героя популярного сериала «Рыцарь дорог».