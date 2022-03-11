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11 мар 2022

Tesla Model X оказалась быстрее Lamborghini Aventador

Tesla Model X оказалась быстрее Lamborghini Aventador

Популярный электрический кроссовер бросил вызов популярному итальянскому спорткару. Как вы думаете, кто выиграл?

Американские блогеры провели ровно три заезда на четверть мили, и в каждом выигрывал электромобиль от Tesla. Aventador лишь на мгновение выходил в перед на старте, а затем безбожно сливал дистанцию электрокару. Как так получилось?

Все просто, между Tesla Model X и Lamborghini Aventador существует просто колоссальная разница в мощности.  Пятилитровый двигатель  V10 на спорткаре развивает 630 лошадиных сил, однако, силовая установка на Tesla Model X развивает 1020 лошадиных сил.  При этом последний весит куда больше Lamborghini – 2419 против 1656 килограммов, но разрыв почти в четыреста лошадиных сил  оказался для «итальянца» непреодолимым.

Тысячесильная Tesla Model X Plaid – самая мощная версия в модельном ряду кроссовера.  Технические характеристики поражают воображение -  разгон до сотни занимает всего лишь две секунды, а максимальная скорость составляет 332 километра в час. К слову, у данного автомобиля есть одна интересная особенность – руль здесь заменен на штурвал. Что-то похожее стояло в спорткаре главного героя популярного сериала «Рыцарь дорог».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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