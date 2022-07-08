Tesla перестала выдавать ключи от автомобилей

На необычный шаг в борьбе с дефицитом электроники пошла компания Tesla - традиционные брелоки-ключи более не входят в стандартную комплектацию машины. Теперь они являются платной опцией.

Предвкушая назревающий вопрос о возможности открытия машины без ключа, спешим всех успокоить - центральный замок электрокаров Tesla обладает возможностью дистанционного управления через специальное приложение. Занятно, но представители компании даже сообщают, что ключ, по большому счету, клиентам и не нужен - большинство, как раз, предпочитают пользоваться смартфонами.

Ранее из базовой комплектации электромобилей Tesla пропал ещё один пункт — кабель для подключения к зарядным станциям. Его также предлагается заказывать отдельно за дополнительную плату.